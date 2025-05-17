Магнитная буря накрыла Землю утром 17 мая

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Магнитная буря накрыла Землю утром в субботу, 17 мая, рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

Событию предшествовал солнечный ветер, вырвавшийся из корональной дыры на Солнце, пояснил синоптик.

"После полуночи вызванное им изменение конфигурации компонентов межпланетного магнитного поля стало причиной слабых возмущений магнитосферы Земли", – рассказал Леус в своем телеграм-канале.

К 03:00 по московскому времени эти возмущения усилились и достигли уровня средней магнитной бури класса G2, добавил метеоролог, пояснив, что до понедельника, 19 мая, понедельника планета будет находиться в потоке более быстрого и плотного солнечного ветра.

В таких условиях, по его словам, геомагнитное поле будет оставаться в состоянии слабых возмущений с кратковременными магнитными бурями преимущественно слабого уровня, класса G1.

Немногим ранее на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса M. Она продолжалась 37 минут.

При этом за день до этого на звезде произошла вспышка максимального балла Х впервые за 1,5 месяца с предварительным баллом X1.2. Явление произошло в западной части Солнца, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляло.