Ученый Богачев: москвичи увидят полное лунное затмение в сентябре

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Жители Москвы смогут увидеть полное лунное затмение только 7–8 сентября. Об этом рассказал профессор Института космических исследований Российской академии наук (РАН), доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

По его словам, в понедельник, 5 мая, москвичи не смогут увидеть полное лунное затмение.

"Согласно календарю лунных фаз на май, 5-го числа Солнце будет находиться сбоку. А лунные затмения всегда происходят в полнолуние. И в списке затмений эта дата не значится", – цитирует Агентство "Москва" Богачева.

Ранее астроном Фаина Рублева рассказала, что во вторник, 6 мая, можно будет увидеть пик звездопада Майские Аквариды. Источником метеорного потока станет комета Галлея. Пик придется на 06:00 по московскому времени, наблюдать его лучше с 02:00.

Астроном также уточнила, что смотреть нужно в юго-восточную часть неба, а основной ориентир – группа ярких звезд, образующих треугольник.