Астроном Рублева: до 40 метеоров в час ожидается в пик звездопада Эта-Аквариды

22 апреля, 13:40Наука
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Пик звездопада Майские Аквариды (или Эта-Аквариды) можно будет наблюдать 6 мая примерно с 02:00 и до рассвета. Об этом Москве 24 рассказала научный директор Московского планетария Фаина Рублева.
Она отметила, что источником метеорного потока является комета Галлея.
"Сама она приближается к Земле раз в 75–76 лет, однако хвост ее частиц продолжает обращаться вокруг планеты и практически каждый год встречается с ней с 19 апреля по 28 мая", – отметила астроном.
Попадая в атмосферу Земли, частицы сгорают и кажется, что с неба падают звезды, пояснила эксперт.
Рублева уточнила, что смотреть нужно в юго-восточную часть неба, а основной ориентир – группа ярких звезд, образующих треугольник.
"При этом наблюдать за потоком лучше всего боковым зрением. Поэтому надо найти треугольник из звезд и немного повернуть глаза еще восточнее", – посоветовала астроном.
Также она предупредила, что в городском небе увидеть явление не получится из-за активной засветки, поэтому стоит уехать загород.
Ранее стало известно, что на Земле началась слабая магнитная буря. Причина состоит в крупной корональной дыре на Солнце. Бури продлятся вплоть до 24 апреля.