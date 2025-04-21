Слабая магнитная буря началась на Земле

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На Земле началась слабая магнитная буря, сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики (ИПГ).

По его данным, степень возмущенности магнитного поля находится на уровне G1 (слабая). Как указывается на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, причина состоит в крупной корональной дыре на Солнце. В понедельник, 21 апреля, скорость солнечного ветра достигла 600 километров в секунду.

"Прогноз на пик бурь сохраняется в силе – до уровня G2 включительно с небольшой – около 10% – вероятностью уровня G3 и выше", – отметили ученые.

Кроме того, магнитные бури уровня G1–G2 ожидаются на Земле 22 апреля. Слабые возмущения геомагнитного поля планеты возможны уже во второй половине дня. Бури продлятся на Земле вплоть до 24 апреля.

Между тем врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм подстраивается под условия, вызванные данным явлением. По ее словам, воздействие магнитных возмущений вероятнее будут ощущать люди с ослабленным иммунитетом.

