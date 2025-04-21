Ученый Богачев не исключил появления полярного сияния в Москве из-за магнитных бурь

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В небе над Москвой не исключены полярные сияния из-за серии магнитных бурь. Об этом в беседе с Агентством "Москва" заявил профессор Института космических исследований Российской академии наук, доктор физико-математических наук Сергей Богачев.

"Они возможны. В целом обстановка для их возникновения является благоприятной. Но пока ожидания ниже, чем на прошлой неделе", – добавил ученый.

Магнитные бури уровня G1–G2 ожидаются на Земле 22 апреля. Слабые возмущения геомагнитного поля планеты возможны уже во второй половине дня. Бури продлятся на Земле вплоть до 24 апреля.

Кроме полярного сияния, у москвичей в ночь на 23 апреля будет шанс увидеть пик звездопада Лириды. Космическое явление можно наблюдать каждый год во второй месяц весны, но в текущем году этот срок обозначен 16 и 25 апреля. Максимальное число падающих звезд ожидается именно в ночь с 22 на 23 апреля.