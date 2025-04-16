Терапевт Чернышова: организм здорового человека подстраивается под магнитные бури

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Здоровые люди не ощущают магнитные бури, поскольку их организм подстраивается под условия, вызванные данным явлением. Об этом заявила врач-терапевт Надежда Чернышова, передает RT.

Специалист отметила, что воздействие магнитных возмущений вероятнее будут ощущать люди с ослабленным иммунитетом, например, те, кто перенес инфекционные заболевания, тяжелые вирусные болезни, обострение хронических заболеваний. Кроме того, подчеркнула Чернышова, почувствовать себя плохо могут страдающие от сердечно-сосудистой и ишемической болезни сердца.

В связи с этим терапевт посоветовала подверженным влиянию магнитных бурь укрепить сосудистый тонус. Она рекомендовала увеличить физическую активность, принимать контрастные ванны и душ.

"Летом закаляться, ходить босиком по разным поверхностям: по песку, по траве, по камушкам", – подчеркнула Чернышова.

По ее словам, улучшить самочувствие также удастся, если наладить режим сна. Вместе с тем врач указала, что в дни магнитных возмущений не стоит употреблять тяжелую пищу, курить или принимать алкоголь, так как все это отнимает силы у организма.

Магнитная буря началась на Земле в среду, 16 марта. Она продлится до утра четверга, 17 апреля, а ее продолжительность составит сутки.

Как уточнили ученые, после 15:00 среды активность явления усилится, и геомагнитная буря достигнет уровня G2 (среднего). Кроме того, в первой половине дня четверга магнитосфера будет оставаться неспокойной (вероятность 55%).