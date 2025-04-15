Магнитные бури средней интенсивности ожидаются 16 апреля

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Ученые предупреждают, что 16 апреля с вероятностью 70% ожидаются магнитные бури средней интенсивности. Информация об этом указана на сайте Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

Первая магнитная буря уровня G1 (слабая) прогнозируется с 09:00 до 12:00 по московскому времени. После 15:00 активность усилится, и геомагнитная буря достигнет уровня G2 (среднего). К вечеру должна наступить еще одна буря средней интенсивности, сообщается на сайте.

По данным ученых, в первой половине дня 17 апреля магнитосфера будет оставаться неспокойной (вероятность 55%). Они объяснили, что в воскресенье, 13 апреля, с обращенной к Земле стороны Солнца произошли два мощных выброса солнечных протуберанцев. Эти гигантские образования, достигающие нескольких сотен тысяч километров в длину, состоят из плотного газа и формируются в солнечной атмосфере.

Как отмечают астрономы, подобные выбросы часто становятся причиной сильных магнитных бурь на Земле.

Ранее врач-терапевт Наталья Чернышева рассказывала, как в такие дни защитить себя метеочувствительным людям. Она посоветовала накануне выспаться и не намечать никаких тяжелых дел. На работе лучше всего взять отгул.