На Земле зафиксирована 17-часовая магнитная буря

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Магнитная буря фиксируется на Земле уже более 17 часов. Об этом сообщает пресс-служба лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук (РАН).

По данным лаборатории, на продолжительность бури влияют поднимающаяся до 800 километров в секунду скорость солнечного ветра (превышение нормы в два раза. – Прим. ред.) и северная ориентация межпланетного магнитного поля, которая является резко негативной для геомагнитного прогноза.

Исследователи предполагают, что сейчас показатели магнитной бури будут держатся на среднем уровне. При этом, по их прогнозам, в течение суток пики солнечной активности повторяться не будут.

Сильная магнитная буря началась на Земле в четверг, 29 мая. Ученые предупреждали, что из-за этого могут возникнуть проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в предохранительных системах и "закипание" масляных трансформаторов. Кроме того, возможны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации.

