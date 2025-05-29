Астроном Богачев: 3 дня возмущения в магнитосфере будут то утихать, то возрастать

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Астроном опроверг заявления о непрерывной магнитной буре, которая якобы продлится до конца этой недели. Об этом сообщает радиостанция "Комсомольская правда", ссылаясь на руководителя Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергея Богачева.

О начале магнитной бури уровня G3 на Земле сообщили 29 мая. Такой уровень означает "сильно" по шкале из пяти баллов. G5 является "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Ученые отметили, что при G3 на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах. Возможны ложные тревоги в предохранительных системах и "закипание" масляных трансформаторов.

"Не совсем корректно говорить, что там три дня будет буря непрерывная. Это, конечно, сильное преувеличение. Три дня будут большие вероятности таких событий", – сказал Богачев.

По его словам, в этот период возмущения в магнитосфере будут то утихать, то возрастать. Однако такая "напряженная" ситуация сохранится до конца недели, заключил астроном.

Ранее сообщалось, что на Солнце 25 мая произошла мощная вспышка, которая по своей силе была близка к максимальному классу Х.

Космическую активность M9.0 (S14E73) зарегистрировали в группе пятен в 19:30 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут, уточнили в Институте прикладной геофизики.