В ГД предложили через "Госуслуги" уведомлять о магнитных бурях

Фото: duma.gov.ru

Депутаты Госдумы от партии "Новые люди" обратились к министру цифрового развития России Максуту Шадаеву с предложением реализовать на "Госуслугах" возможность подписки на уведомления о предстоящих магнитных бурях. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующий документ.

Авторами инициативы выступили вице-спикер ГД Владислав Даванков, первый зампред думского комитета по информполитике Антон Ткачев и член комитета по просвещению Анна Скрозникова.

В проекте уточняется, что сообщать о магнитных бурях можно с помощью push-уведомлений в мобильном приложении, СМС или электронного письма, если человек заранее выбрал данную опцию в личном кабинете.

Также, по мнению депутатов, данные о бурях можно получать из открытых данных Института космических исследований РАН, Лаборатории солнечной астрономии и других источников, интегрируя их при этом с инфраструктурой министерства цифрового развития.

Парламентарии отметили, что подобная услуга способна повысить информированность метеозависимых граждан и создать новый инструмент цифрового взаимодействия государства с обществом. Депутаты напомнили, что в стране уже есть успешный опыт СМС-оповещений населения от МЧС.

Ранее ассистент кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олег Морунов напомнил, что в период магнитных бурь особенно важно внимательно относиться к своему здоровью. Людям с гипертонией или гипотонией необходимо следить за давлением.

Морунов посоветовал избегать переутомления, недосыпа и конфликтов, а также необходимо поддерживать водный баланс в организме. Метеозависимым стоит ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкоголя.

