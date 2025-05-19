Врач Морунов: в период магнитных бурь необходимо следить за давлением

Фото: портал мэра иправительства Москвы/Максим Денисов

В период магнитных бурь особенно важно внимательно относиться к своему здоровью. Людям с гипертонией или гипотонией необходимо следить за давлением, сообщает Life.ru со ссылкой на кандидата медицинских наук, ассистента кафедры поликлинической терапии Института клинической медицины Пироговского университета Олега Морунова.

Специалист рассказал, какие симптомы характерны при магнитных бурях:

головная боль;

усталость;

слабость;

раздражительность;

бессонница;

скачки артериального давления;

боли в сердце или учащенное сердцебиение;

обострение хронических заболеваний.

Снижение нагрузки в этот период играет важную роль. Однако легкая активность, вдали от загазованных трасс, может помочь снять напряжение.

Морунов посоветовал избегать переутомления, недосыпа и конфликтов, а также необходимо поддерживать водный баланс в организме. Метеозависимым стоит ограничить употребление кофе, крепкого чая и алкоголя.

"Питаться нужно легко, избегать тяжелой, соленой и жирной пищи. Сон не менее 7–8 часов также играет важную роль", – добавил врач.

Кроме того, Морунов подчеркнул, что важно не забывать принимать лекарства, которые назначил врач, и всегда иметь при себе такие препараты как нитроглицерин. При ухудшении состояния необходимо незамедлительно обратиться за медпомощью, заключил специалист.

Ранее врач-терапевт Надежда Чернышова рассказала, что горячая вода может изменять скорость всасывания лекарственных веществ, поэтому ею нельзя запивать таблетки. Она сообщила, что в целом все препараты можно запивать только питьевой водой. Крахмал, содержащийся в киселе, способен задерживать лекарственное вещество и не давать ему всасываться. А танины, которыми богат чай, может вступать с ним во взаимодействие и деактивировать.