Сильная магнитная буря началась на Земле

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Магнитная буря уровня G3 началась на Земле. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Институт прикладной геофизики.

Текущий уровень возмущенности означает "сильно" по шкале из пяти баллов, где G5 является "экстремально сильно", а G1 – "слабо".

Ученые предупредили, что при G3 на Земле могут появиться проблемы в энергетических системах, включая ложные тревоги в предохранительных системах и "закипание" масляных трансформаторов. Кроме того, вероятны перебои в спутниковой и низкочастотной радионавигации.

Ранее мощная вспышка, которая по своей силе была близка к максимальному классу Х, произошла на Солнце в воскресенье, 25 мая. Космическая активность M9.0 (S14E73) была зарегистрирована в группе пятен в 19:30 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут.

До этого на звезде была зафиксирована еще одна вспышка максимального балла Х с предварительным баллом X1.2. Явление произошло в западной части Солнца, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляло.

