Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

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Мощная вспышка, которая по своей силе была близка к максимальному классу Х, произошла на Солнце в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ИПГ).

Космическая активность M9.0 (S14E73) была зарегистрирована в группе пятен в 19:30 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут.

Еще одна вспышка класса X 25-го числа произошла в 04:52. Она длилась 17 минут. До этого на Солнце 37 минут фиксировали космические возмущения, равные классу M.

При этом за день до этого на звезде произошла вспышка максимального балла Х с предварительным баллом X1.2. Явление произошло в западной части Солнца, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляло.