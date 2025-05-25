Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

25 мая, 20:33

Наука

Близкая к классу Х вспышка произошла на Солнце

Фото: depositphotos/vampy1

Мощная вспышка, которая по своей силе была близка к максимальному классу Х, произошла на Солнце в воскресенье, 25 мая, сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики (ИПГ).

Космическая активность M9.0 (S14E73) была зарегистрирована в группе пятен в 19:30 по московскому времени. Ее продолжительность составила 28 минут.

Еще одна вспышка класса X 25-го числа произошла в 04:52. Она длилась 17 минут. До этого на Солнце 37 минут фиксировали космические возмущения, равные классу M.

При этом за день до этого на звезде произошла вспышка максимального балла Х с предварительным баллом X1.2. Явление произошло в западной части Солнца, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляло.

Мощнейшая вспышка произошла на Солнце

Читайте также


наука

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика