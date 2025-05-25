На Солнце произошла мощная вспышка высочайшего класса X

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На Солнце в ночь на воскресенье, 25 мая, произошла мощная вспышка сильнейшего класса X. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Вспышка произошла в 04:52 по московскому времени. Ее продолжительность составила 17 минут, рассказали в Институте прикладной геофизики.

Ранее Землю накрыла магнитная буря. Событию предшествовал солнечный ветер, вырвавшийся из корональной дыры на Солнце. Возмущения магнитосферы Земли достигли уровня средней магнитной бури класса G2.

До этого на Солнце была зарегистрирована вспышка предпоследнего класса M. Она продолжалась 37 минут. При этом за день до этого на звезде произошла вспышка максимального балла Х с предварительным баллом X1.2. Явление произошло в западной части Солнца, поэтому глобальной опасности для Земли событие не представляло.