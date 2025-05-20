Собянин: Москва проектирует еще два инновационных кластера

Научный центр "Воробьевы горы" продолжает развиваться – к флагманскому проекту "Ломоносов" добавятся еще два высокотехнологичных кластера: "Нанотех" и "Космос". По словам Сергея Собянина, на территории уже локализовано более 70 высокотехнологичных производств, а к 2030 году в наукограде будет функционировать девять кластеров.

Новые комплексы займут расчищенные ранее территории. Город обеспечивает резидентам меры поддержки: они освобождаются от уплаты налога на прибыль, имущество и НДС на 10 лет. Общая площадь кластеров составит около 500 тысяч квадратных метров. Одна из ключевых задач – удвоить долю высокотехнологичного бизнеса в экономике столицы.

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