Более 15,7 тыс москвичей заключили договоры на жилье по реновации в СВАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

С начала программы реновации на северо-востоке Москвы договоры на новое жилье оформили 15 700 москвичей из 95 старых домов. Об этом сообщает заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

"Для них были построены и переданы под заселение 49 жилых комплексов. Всего в программу в Северо-Восточном административном округе включено 499 домов, из которых в общей сложности в комфортные квартиры будет переселено более 86 000 человек", – отметил вице-мэр.

Всего реновация в СВАО должна охватить 17 районов, но первыми документы о переселении еще в 2018 году получили жители районов Бабушкинского и Южное Медведково. В настоящее время эти два района входят в топ-3 лидеров СВАО по количеству новоселов по реновации.

В Бабушкинском районе в комфортное жилье переехали уже около 3 600 человек из 22 старых домов. В Южном Медведкове договоры заключили около 2 000 человек из 10 устаревших зданий, при этом переселение по реновации здесь уже почти полностью завершилось. На третьем месте оказался Лосиноостровский район – здесь правообладателями стали почти 2 600 горожан из 17 домов, добавила глава департамента городского имущества Москвы Екатерина Соловьева.

При этом документы на переезд в новостройки получили все жители домов, попавших в программу в Северном районе. Речь идет о свыше 1 900 москвичей из 4 старых зданий.

Общая площадь жилых помещений в новых домах превысила 550 тысяч квадратных метров, отметил руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский. Новостройки возведены в 14 районах СВАО: по 8 в Южном Медведкове, Лосиноостровском и Бабушкинском, а еще 5 – в Марьиной Роще.

Первые этажи в новых домах нежилые. Во время процесса переезда горожан там действуют центры информирования. Но потом на их месте появятся объекты социально-бытового назначения.

Ранее стало известно, что договоры на новые жилища с января по март текущего года оформили уже около 7 600 москвичей. Активнее всего переселение шло на востоке столицы, там за 3 месяца 2025 года обладателями новых квартир стали свыше 2 700 человек. На севере ключи получили почти 1 500 человек, а на юго-востоке – более 1 100 горожан.

