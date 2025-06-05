Актер Владислав Миллер рассказал об одной из самых экстремальных съемок в своей карьере

Актер Владислав Миллер рассказал, что съемки фильма "В списках не значился" для него стали настоящим испытанием. Вместе с коллегами он провел десять дней в лесу Калужской области – без удобств, с сухарями и водой из ручья, которую приходилось кипятить на костре.

Миллер отметил, что участникам пришлось жить по уставу 1938 года, самостоятельно копать туалет, разжигать буржуйку и обучаться обращению с оружием. Все происходящее не было игрой – команда сознательно погрузилась в атмосферу прошлого, чтобы прочувствовать обстановку.

Большое интервью с Владиславом Миллером выйдет в четверг, 5 июня, в эфире телеканала Москва 24.