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Новости

04 июня, 14:30

Город

Более 10 арт-павильонов "Сделано в Москве" заработали в рамках "Лета в Москве"

Более 10 арт-павильонов "Сделано в Москве" заработали в рамках "Лета в Москве"

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Москвичей и гостей столицы ждут на площадках проекта "Лето в Москве". Он не только объединил различны фестивали, но и стал пространством для знакомства со столичными производителями. Они уже представили свои товары в 12 арт-павильонах ярмарки "Сделано в Москве".

Каждый павильон представляет собой необычный реалистичный объект, в котором размещена определенная категория товаров. Например, в "самоваре" предлагается продукция, которая ассоциируется с Москвой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: Лето в Москве
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