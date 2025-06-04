Более 10 арт-павильонов "Сделано в Москве" заработали в рамках "Лета в Москве"

Москвичей и гостей столицы ждут на площадках проекта "Лето в Москве". Он не только объединил различны фестивали, но и стал пространством для знакомства со столичными производителями. Они уже представили свои товары в 12 арт-павильонах ярмарки "Сделано в Москве".

Каждый павильон представляет собой необычный реалистичный объект, в котором размещена определенная категория товаров. Например, в "самоваре" предлагается продукция, которая ассоциируется с Москвой.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.