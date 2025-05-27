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27 мая, 22:15

Мэр Москвы

Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Собянин встретился с предпринимателями – участниками проекта "Сделано в Москве"

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Продвижение московских брендов и содействие их развитию – в числе главных задач проекта "Сделано в Москве". Сергей Собянин посетил его флагманскую площадку на Болотной площади, где пообщался с предпринимателями и напомнил о городских мерах продвижения.

В частности, для московских предпринимателей доступны больше 15 мер финансовой поддержки. В числе самых популярных – программа льготного кредитования и поручительство по кредитным обязательствам. Спросом пользуются также бесплатные консультации, деловые мероприятия, электронные услуги и сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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