Сергей Собянин рассказал о продвижении московских брендов

Продвижение московских брендов и содействие их развитию – в числе главных задач проекта "Сделано в Москве". Сергей Собянин посетил его флагманскую площадку на Болотной площади, где пообщался с предпринимателями и напомнил о городских мерах продвижения.

В частности, для московских предпринимателей доступны больше 15 мер финансовой поддержки. В числе самых популярных – программа льготного кредитования и поручительство по кредитным обязательствам. Спросом пользуются также бесплатные консультации, деловые мероприятия, электронные услуги и сервисы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.