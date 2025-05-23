23 мая, 18:50События
Москвичам рассказали о работе винтажного маркета в "Коломенском"
В музее-заповеднике "Коломенское" в рамках проекта "Лето в Москве" начал работу винтажный маркет. В десятках торговых шале коллекционеры и любители старины смогут увидеть разнообразные редкие вещи. Среди них – дулевские сервизы с ручной росписью, фарфор Бронницкого и Ленинградского заводов, винтажная одежда и аксессуары 50–70-х годов, советские игрушки и коллекционные модели автомобилей. Ассортимент будет меняться на протяжении всего теплого сезона.
Чем винтажный маркет в "Коломенском" удивит москвичей этим летом? Какие интересные события ждут посетителей площадки? Ответы на эти и многие другие вопросы узнала ведущая Москвы онлайн Татьяна Сальникова.
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