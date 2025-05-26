Сильный ветер с порывами до 17 м/с ожидается в столичном регионе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидается в Москве до 21:00 понедельника, 26 мая. Об этом сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства столицы.

"Просим горожан быть предельно внимательными на улице, не укрываться под деревьями и не парковать вблизи них автомобили", – призвали в пресс-службе комплекса.

Ранее в Москве из-за сильной жары объявили оранжевый уровень погодной опасности. Он будет действовать 26 мая с 16:00 до 19:00. В городе малооблачная погода, а столбики термометров поднимутся до 28–30 градусов.

В МЧС призвали горожан избегать перегрева и выбирать одежду светлых тонов. Кроме того, в жаркие дни следует носить головной убор и пить больше воды.

