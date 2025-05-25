В Москве 25 мая стало самым теплым днем с начала года

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Воскресенье, 25 мая, стало в Москве самым теплым днем с начала весны и года. Об этом в телеграм-канале сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

По словам синоптика, в 14:00 температура воздуха, по данным базовой метеостанции ВДНХ, составила 27,1 градуса, что на 0,2 градуса выше, чем было 24 мая. Такие показатели превышают климатическую норму на 6 градусов.

Однако, уточнил Леус, в метеорологической истории были и более теплые 25 мая. В частности, суточный рекорд максимальной температуры воздуха для этого дня установлен в 2005 году, когда воздух прогрелся до 31,5 градуса.

При этом температура в столице продолжает подниматься, точные значения будут известны после 21:00, когда снимут показания с термометров, подчеркнул специалист.

Ранее москвичей предупредили о сильной жаре 25 и 26 мая. Согласно прогнозам синоптиков, местами температура воздуха поднимется до 30 градусов и выше. В связи с этим в столице 25 мая объявлен оранжевый уровень погодной опасности, который будет действовать в период с 16:00 до 19:00.