Москвичи раскрасили Луну в рамках акции "Ночь в музее"

17 мая зрители Москвы онлайн могли в прямом эфире следить за тем, как искусство встречается с современными технологиями. В галерее "Ходынка" состоялось уникальное мероприятие: цифровой пленэр в метавселенной "Лунакрафт".

С помощью электронных устройств художники раскрашивали виртуальную трехмерную модель Луны. Каждому из них отвели свой "сектор", который можно было стилизовать в любом из направлений живописи: поп-арт, киберпанк и других. Таким образом участники интерактивного мероприятия создали особенный цифровой арт-ландшафт.

Событие прошло в рамках ежегодной городской акции "Ночь в музее". Она позволяет бесплатно посетить выставки, экскурсии и другие культурные мероприятия.