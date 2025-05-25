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25 мая, 10:41

Происшествия

Полиция задержала мужчину, подозреваемого в стрельбе в воронежской Россоши

Фото: телеграм-канал Baza

Правоохранители задержали ранее судимого 38-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе на вокзале в городе Россошь Воронежской области. Об этом сообщила пресс-служба регионального следственного управления СК России.

По данным ведомства, фигурант уголовного дела о покушении на убийство двух и более лиц допрашивается, с ним выполняются следственные и процессуальные действия.

Следствие намерено ходатайствовать перед судом об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время также планируется предъявить обвинения.

О стрельбе в Россоши стало известно 23 мая. В результате пострадал один человек, его состояние оценивалось как крайне тяжелое. В ЕДДС Россошанского района уточнили, что пострадавшего прооперировали в больнице.

Новости регионов: погоня со стрельбой произошла во Владимирской области

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