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25 мая, 10:30

Мэр Москвы

Собянин рассказал, как платформа Mos.Hub помогает разработчикам

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Платформа Mos.Hub помогает разработчикам со всей страны создавать IT-проекты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сервис стал аналогом иностранным разработкам, которые ушли с российского рынка. В отличие от них Mos.Hub бесплатный, доступен на русском языке и размещается на городских серверах. За два года к платформе присоединились почти 25 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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