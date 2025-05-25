Собянин рассказал, как платформа Mos.Hub помогает разработчикам

Платформа Mos.Hub помогает разработчикам со всей страны создавать IT-проекты. Об этом в своем телеграм-канале рассказал Сергей Собянин.

Сервис стал аналогом иностранным разработкам, которые ушли с российского рынка. В отличие от них Mos.Hub бесплатный, доступен на русском языке и размещается на городских серверах. За два года к платформе присоединились почти 25 тысяч человек.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.