Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 апреля, 15:15

Мэр Москвы

Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

"Мой район. Новости": началась реставрация корпуса № 10 Морозовской больницы

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: за 5 лет количество операций по трансплантации в Москве выросло на 73%

Сергей Собянин рассказал о масштабной модернизации Морозовской больницы

Собянин: фестиваль "Пасхальный дар" откроется в Москве 19 апреля

Собянин объявил о начале реставрации исторического корпуса Морозовской больницы

Собянин: более 5 тыс волонтеров Москвы помогут в мероприятиях ко Дню Победы

Кинозавод "Москино" и киностудии Горького позволяют применять технологии виртуального кинопроизводства мирового уровня. О технологических решениях, которые используют при съемках фильмов в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Например, павильон с самой большой конструкцией LED-экранов в России площадью более 300 квадратных метров, а также динамические платформы с системами вращения. Также в Москве планируют создать модели различных городских объектов с максимальной детализацией. Благодаря им можно будет снимать город, не выходя за пределы павильона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытехнологиикультуравидеоМаксим ШаманинАлина Гилева

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика