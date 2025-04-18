Собянин: в Москве создаются современные технологии виртуального кинопроизводства

Кинозавод "Москино" и киностудии Горького позволяют применять технологии виртуального кинопроизводства мирового уровня. О технологических решениях, которые используют при съемках фильмов в Москве, рассказал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

Например, павильон с самой большой конструкцией LED-экранов в России площадью более 300 квадратных метров, а также динамические платформы с системами вращения. Также в Москве планируют создать модели различных городских объектов с максимальной детализацией. Благодаря им можно будет снимать город, не выходя за пределы павильона.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.