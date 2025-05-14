Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Благоустройство Профсоюзной улицы и проспекта 60-летия Октября началось в ЮЗАО, сообщила пресс-служба комплекса городского хозяйства Москвы со ссылкой на заммэра Петра Бирюкова.

По словам вице-мэра, главной задачей в процессе благоустройства будет придать территории современный облик и повысить ее функциональность. Не менее важно обеспечить связанность территории и сохранить ее ключевую транзитную функцию.

"Проект предусматривает и более четкое разделение пространства на транзитные и рекреационные зоны", – добавил Бирюков.

Специалисты ведомства планируют убрать воздушные линии в кабельную канализацию, протяженность которой превышает 35 километров. Кроме того, планируется частично расширить тротуары и заменить их покрытие. Общая площадь пешеходной зоны составит 225 тысяч квадратных метров.

Также комплекс проведет работы по обновлению 332,5 тысячи квадратных метров асфальта на проезжей части. 18 остановочных комплексов будут заменены на современные, один павильон оборудуют как новый.

В рамках работ на территории установят энергосберегающие фонари. Опоры контрастного освещения, оснащенные ярким белым светом, появятся рядом с нерегулируемыми переходами.

Помимо этого, специалисты высадят свыше 1 тысячи взрослых деревьев, а также обустроят более 668 тысяч квадратных метров газона.

Вместе с тем в этом году комплексное благоустройство начнется на 19 столичных основных вылетных магистралях, рассказал ранее Сергей Собянин. Работы коснутся Щелковского шоссе, а также Краснопрудной и Большой Черкизовской улиц. Благоустройство пройдет в Красносельском районе, а также в Преображенском, Измайлове, Северном Измайлове и Гольянове. Совокупная площадь этих районов столицы превышает 100 гектаров.