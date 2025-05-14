Сергей Собянин объявил о начале обновления Карамышевской набережной

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

На северо-западе Москвы стартует масштабная реконструкция Карамышевской набережной. Там появится удобное и современное пространство для отдыха горожан и туристов, сообщил Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

По словам мэра, работы пройдут на участке от Живописного моста до улицы Шеногина. Специалисты укрепят берег, обновят причал, сделают велосипедные и беговые дорожки. Завершить благоустройство планируется к 2027 году.

Кроме того, отметил градоначальник, почти завершено обновление близлежащих улиц – от дублера проспекта Маршала Жукова, улицы Саляма Адиля, участка на Карамышевской набережной с выходом к улице Народного Ополчения.

Всего в текущем году в столице отремонтируют 10 набережных. Работы пройдут на Ростовской, Саввинской, Фрунзенской, Краснохолмской, Крымской, Берсеневской, Космодамианской, Бережковской и Коломенской набережных, а также на набережной вдоль Проектируемого проезда № 1824. Всего рабочие приведут в порядок свыше 180 тысяч погонных метров гранитной облицовки объектов.