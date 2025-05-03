"Мой район. Новости": две крупные улицы Юго-Запада Москвы благоустроят

Работу станций метро в центре Москвы ограничат 7 и 9 мая

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03 мая, 13:05

Город

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В Юго-Западном округе столицы обновят проспект 60-летия Октября и Профсоюзную улицу. Тротуары станут шире, появятся новые указатели и скамейки.

Как сообщили в департаменте капитального ремонта, в рамках проекта также отремонтируют инженерные сети, установят современные павильоны на остановках и опоры контрастного освещения. Кроме того, для защиты от пыли и шума высадят деревья и кустарники, а зеленые островки украсят вечнозеленые растения.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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