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14 мая, 14:45

Экономика

Эксперт рассказал, на каких условиях иностранные бренды смогут вернуться в Россию

Эксперт рассказал, на каких условиях иностранные бренды смогут вернуться в Россию

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Возвращение иностранных брендов в Россию не должно ограничиваться формальными извинениями – об этом накануне заявил Владимир Путин. Экономический обозреватель Евгений Беляков пояснил, что для возвращения компаний подготовлен перечень критериев, разработанный Российским союзом промышленников и предпринимателей.

Среди них – корпоративный и технологический контроль, добросовестное поведение компаний при уходе с рынка, соблюдение прав работников, ограничения на последующую продажу активов и обязательства по трансферу технологий. При этом, как отмечает эксперт, нельзя идти против интересов российских компаний, которые развивают импортозамещение.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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