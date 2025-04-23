Эксперты рассказали и готовности крупных иностранных компаний к возвращению в Россию

Эксперты отмечают, что крупные зарубежные компании могут возобновить работу в России. В Роспатент уже поступили заявки от McDonald's, IKEA, Kia, Hyundai и ряда брендов одежды, включая Zara и Bershka. Это не означает немедленного возвращения, но говорит о стратегической подготовке.

Условия возвращения будут зависеть от позиции властей и экономических факторов. В случае с McDonald's возможен обратный выкуп активов, но часть брендов столкнется с трудностями из-за утраченных мощностей и конкуренции с российскими аналогами.

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