Собянин: Москва – лидер по выдаче кредитов малому и среднему предпринимательству

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москва остается лидером среди российских регионов по объему выдачи кредитов малому и среднему бизнесу. Об этом сообщил Сергей Собянин, передает портал мэра и правительства столицы.

По словам градоначальника, за первые шесть месяцев этого года московские предприниматели получили в банках 2,5 триллиона рублей, что на 54% больше, чем за такой же период 2023-го.

На Москву приходится 28% от общего числа выданных кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП) по России. По данным на 1 июля, портфель займов МСП в столице составил 4,2 триллиона рублей – на 18% больше, чем в начале года.

Такую динамику Собянин связал с государственной поддержкой. Он отметил, что вместе с федеральными в Москве действуют городские программы льготного кредитования. Поручительством Московского гарантийного фонда пользуется каждый 20-й кредитующийся.

Портфель действующих поручительств фонда на 1 июля достиг 51 миллиарда рублей, что обеспечивает финансирование МСП в объеме свыше 110 миллиардов рублей.

В числе действующих в городе программ:

льготное кредитование для приоритетных отраслей до 30 миллионов рублей;

онлайн-кредитование без имущественного залога до пяти миллионов рублей;

кредитование начинающих бизнесменов до пяти миллионов рублей;

кредитование под залог прав интеллектуальной собственности до 50 миллионов рублей.

Также получить поддержку от столицы могут субъекты малого и среднего бизнеса, которые реализуют продукцию на условиях отсрочки платежа. Факторинговые компании предоставляют финансирование по факту отгрузки товара и берут на себя расчеты с покупателями. Работающие в приоритетных отраслях предприниматели могут заключить договоры льготного факторинга на сумму до 100 миллионов рублей.

Кроме того, напомнил мэр, в июле запустили новую программу для предпринимателей, которые осуществляют экспортную деятельность. По ней они могут получить кредит на сумму до 100 миллионов рублей по ставке 11,5% годовых.

Деньги могут пойти на пополнение оборотных средств, связанных с производством и поставкой товаров в рамках контракта. Срок действия льготной процентной ставки составляет два года.

Столичные бизнесмены могут узнать о правилах работы с репутацией своего бренда 21 октября на конференции "Путь к сердцу клиента", которая пройдет в павильоне "Арт. Техноград" на проспекте Мира с 12:00 до 19:00.

Мероприятие организовано ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) при поддержке столичного департамента предпринимательства. Участие бесплатное, необходима предварительная регистрация на портале МБМ.