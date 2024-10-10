Московские предприниматели смогут узнать о правилах работы с репутацией бренда

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Столичные представители бизнеса могут узнать о правилах работы с репутацией своего бренда 21 октября. Об этом пишет портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на департамент предпринимательства и инновационного развития.

21-го числа для горожан пройдет конференция "Путь к сердцу клиента", организованная ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) при поддержке столичного департамента предпринимательства.

Кроме прочего, участники смогут научиться управлять репутацией в социальных сетях, анализировать потребности клиентов, повышать их лояльность и работать с клиентской базой.

Далее программу продолжит сессия "Клиентский опыт для самозанятых", воркшоп "Клиентская база – главный актив твоего бизнеса" и менторская гостиная. В рамках последней эксперты расскажут об оптимальных решениях проблем бизнеса.

Сама конференция состоится в павильоне "Арт. Техноград" на проспекте Мира, с 12 до 19 часов. Участие бесплатное, пройти предварительную запись можно на портале МБМ.

Ранее стало известно, что столица в рамках масштабных инвестпроектов (МаИП) предоставила в аренду бизнесу еще несколько земельных участков площадью почти 17 гектаров. Так, на западе Москвы инвесторам предоставили земельные участки для возведения промышленных, коммерческих, социальных и транспортных объектов.

