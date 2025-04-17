Bloomberg: зарубежные компании не принимают требования России по возвращению

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Зарубежные компании не принимают требования, выдвинутые Россией относительно возвращения на рынок. Об этом сообщает RT со ссылкой на Bloomberg.

Бренды не торопятся с возобновлением бизнеса в России, поскольку хотят избежать возможных финансовых потерь, отметил глава компании Macro Advisory Крис Уифер. По его словам, организации ожидают полного завершения украинского конфликта и подписания мирного соглашения.

При этом зарубежные компании не планируют окончательно покидать Россию после возвращения итальянской фирмы Ariston, сообщает радиостанция "Комсомольская правда" со ссылкой на Financial Times.

По данным издания, ряд брендов, которые рассматривают возможность ухода, пока не спешат реализовать эти планы. Руководство компаний наблюдает за развитием сложившейся ситуации. Тем не менее иностранные бренды не проявляют большого интереса к полноценному возвращению на российский рынок.

Около года назад Владимир Путин подписал указ о передаче во временное управление "Газпрома" "дочек" Ariston и BSH Hausgerate. Позднее президент России отменил указ, в связи с чем фирма заявила, что возьмет под оперативный контроль дочернюю компанию Ariston Thermo Rus.

Тем временем в "дочке" немецкой фирмы Bosch, BSH Hausgeräte, рассказали, что компания не планирует возвращаться на российский рынок и не имеет деловых связей в России. По словам главы пресс-службы бренда Евы Бауэршмидт, "принудительным администрированием" площадки занимается компания "Газпром бытовые системы", которая не консультируется с BSH. Таким образом, последняя не имеет влияния на предприятии.