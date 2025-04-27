Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

27 апреля, 10:00

Экономика

Регистрация бренда McDonald’s в РФ оказалась лишь защитной мерой

Регистрация бренда McDonald’s в РФ оказалась лишь защитной мерой

Москвичам рассказали, смогут ли иностранные бренды вернуться на российский рынок

Иностранные бренды принимают шаги для возвращения в Россию

Зарубежные бренды могут вернуться на рынок РФ до конца года

Zara и другие зарубежные бренды рассматривают возвращение на российский рынок

Западные бренды одежды могут вновь открыть магазины в России

Эксперты рассказали и готовности крупных иностранных компаний к возвращению в Россию

Искусственный интеллект поможет бизнесу зарабатывать быстрее и больше

Столичные заведения начали ограничивать время пребывания за столиком

В Роспатенте зарегистрирована английская версия товарного знака IKEA

McDonald’s зарегистрировал свою торговую марку в России исключительно для защиты бренда и не планирует возобновлять работу в стране. Это обычная практика для компании в разных регионах мира.

Тем временем сотни других иностранных брендов изучают возможность возвращения на российский рынок. Однако сделать это быстро не получится: за время их отсутствия изменились условия, появилась конкуренция, и вернуть прежние позиции будет непросто.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
бизнесэкономикавидеоАнастасия БородинаЕгор БедуляКсения Поликарпова

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика