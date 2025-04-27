Регистрация бренда McDonald’s в РФ оказалась лишь защитной мерой

McDonald’s зарегистрировал свою торговую марку в России исключительно для защиты бренда и не планирует возобновлять работу в стране. Это обычная практика для компании в разных регионах мира.

Тем временем сотни других иностранных брендов изучают возможность возвращения на российский рынок. Однако сделать это быстро не получится: за время их отсутствия изменились условия, появилась конкуренция, и вернуть прежние позиции будет непросто.

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