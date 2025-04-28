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28 апреля, 08:00

Общество

Зоомагазины в РФ начали терять клиентов из-за маркетплейсов

Зоомагазины в РФ начали терять клиентов из-за маркетплейсов

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В России зоомагазины начали терять своих покупателей из-за того, что люди предпочитают приобретать товары для своих питомцев на маркетплейсах и в сетевых продуктовых магазинах. Отмечается, что в этих местах ниже цены и более широкий ассортимент товаров.

По данным экспертов, покупатели нашли альтернативу зоомагазинам после ухода зарубежных премиальных брендов из страны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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