28 апреля, 08:00Общество
Зоомагазины в РФ начали терять клиентов из-за маркетплейсов
В России зоомагазины начали терять своих покупателей из-за того, что люди предпочитают приобретать товары для своих питомцев на маркетплейсах и в сетевых продуктовых магазинах. Отмечается, что в этих местах ниже цены и более широкий ассортимент товаров.
По данным экспертов, покупатели нашли альтернативу зоомагазинам после ухода зарубежных премиальных брендов из страны.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.
Читайте также
- "Московский патруль": спрос на живых змей вырос в РФ на 300%
- Команда безопасности маркетплейса предотвратила кражу более 15 миллионов рублей