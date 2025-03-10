Депутат Чаплин: закон о банкротстве поможет избавиться от долгов

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Закон о банкротстве физлиц представляет реальную возможность избавиться от долгов. Об этом в разговоре с RT заявил депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Парламентарий уточнил, что воспользоваться процедурой судебного банкротства может любой гражданин, который не может погасить свои задолженности вне зависимости от их суммы. Однако этот процесс требует времени, финансовых затрат, а также сопряжен с определенными ограничениями, отметил Чаплин.

По словам депутата, процедура судебного банкротства включает в себя несколько этапов: сбор документов, подачу заявления в суд, назначение финансового управляющего, списание долгов. Стоимость за все может варьироваться от 100 до 200 тысяч рублей и зависит от наличия у должника имущества, подлежащего реализации.

В прошлом году в закон о банкротстве были внесены изменения, которые расширяют возможности для внесудебного банкротства, что делает процедуру более доступной для некоторых категорий граждан, напомнил собеседник издания. Он указал, что воспользоваться внесудебным банкротством можно при соблюдении определенных условий.

Так, сумма долгов должна составлять от 25 тысяч до 1 миллиона рублей. У должника не должно быть имущества, на которое можно обратить взыскание. Исполнительное производство в отношении гражданина должно быть завершено, подчеркнул Чаплин. Помимо этого, внесудебное банкротство доступно, когда исполнительное производство длится более семи лет.

Для пенсионеров и получателей детских пособий, добавил парламентарий, условия более мягкие: внесудебное банкротство возможно, если исполнительное производство длится больше года, еще не завершено и у них отсутствует имущество, на которое может быть обращено взыскание.

Депутат обратил внимание, что для оформления внесудебного банкротства нужно обратиться в МФЦ и подать заявление. После проверки данных будет принято решение о списании задолженности.

Для мобилизованных и других категорий военных, участвующих в СВО, предусмотрены специальные меры поддержки, включающие возможность оформления кредитных каникул, уточнил Чаплин.

Он также указал, что в России не существует понятия "кредитная амнистия" в его классическом понимании. Предложения о полном списании долгов по кредитам не нашли отклика из-за потенциального риска для банковской системы.

Ранее депутат Сергей Миронов предложил списывать военнослужащим, получившим в ходе спецоперации инвалидность второй группы, долги по кредитам на сумму до 1 миллиона рублей. С его слов, такая мера направлена на поддержку тех, кто столкнулся с наиболее серьезными ограничениями по здоровью, нуждается в длительном уходе и медпомощи.

В настоящий момент законодательство предусматривает полное прекращение кредитных обязательств для солдат, получивших на СВО первую группу инвалидности.