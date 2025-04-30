Начинающих столичных предпринимателей пригласили на бесплатное обучение

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

Начинающих столичных предпринимателей пригласили на очное прохождение обучающей программы "Школа бизнеса МБМ" с 12 по 16 мая, передает портал мэра и правительства Москвы.

Программа создана ГБУ "Малый бизнес Москвы" (МБМ) департамента предпринимательства и инновационного развития в рамках стратегии мэра Москвы по поддержке столичного предпринимательства. В процессе обучения бизнесмены смогут развить предпринимательские навыки, опробовать бизнес-идеи, получить рекомендации и советы от опытных специалистов.

К потоку могут присоединиться участники в возрасте от 16 лет, которые планируют создать бизнес в столице. Они пройдут 10 обучающих модулей, которые охватывают различные аспекты запуска и ведения своего дела. Участники пройдут путь от поиска идеи до старта бизнеса.

В течение обучения можно будет познакомиться с ключевыми аспектами предпринимательского мышления, узнать, как выбрать нишу, создать личный бренд и продвигать его в социальных сетях, а также освоить основы маркетинга и бухгалтерского учета.

Кроме того, эксперты обучения прокомментируют каждый бизнес-проект еще до вывода его на рынок. Они помогут определить первоочередные задачи и разработают пошаговый план развития компании.

Первый день обучения состоится 12 мая. В ходе него участники узнают об основах предпринимательского мышления и особенностях ведения бизнеса. Они также научатся выбирать прибыльную нишу.

Во второй день, 13 мая, программа расскажет об анализе конкурентов и маркетинге, чтобы будущие предприниматели научились определять сильные стороны востребованных продуктов, целевую аудиторию и каналы коммуникации с ней. Также эксперты покажут, как работать с моделью 4P в маркетинге, инструментами продвижения и основами юнит-экономики.

14 мая участникам объяснят, как правильно ставить цели для развития личного бренда и публичной активности. Кроме того, им расскажут о построении стратегии, развитии бренда и его продвижении в соцсетях, взаимодействии с аудиторией. Также участники узнают, как выделяться среди конкурентов и привлекать бесплатный трафик.

На занятии 15 мая специалисты поведают о юридических тонкостях запуска и ведения бизнеса и в вопросах бухгалтерского учета. Будущим бизнесменам подскажут, как выбрать организационно-правовую форму и систему налогообложения для их деятельности. Также эксперты помогут зарегистрировать товарный знак и наладить бухгалтерский учет.

В завершающий день, 16 мая, участники посетят деловую игру, в ходе которой они подготовят и защитят бизнес-проекты.

Обучение пройдет в указанные даты с 10:00 до 16:30 в деловом центре "Москва", бизнес-пространстве "Митинг Поинт" (улица Охотный Ряд, дом 2, подъезд 9, 5-й этаж). Перед участием в программе необходимо пройти предварительную регистрацию на портале mbm.mos.ru.

Количество индивидуальных предпринимателей (ИП) в Москве за год выросло на 7%. В настоящий момент в столице работает каждый десятый индивидуальный предприниматель России. При этом в столице трудятся около 461 тысячи ИП, следует из данных Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.

Примерно 142,8 тысячи предпринимателей работают в сфере торговли. При этом почти 80% из них занимаются розничной торговлей. Также 61,1 тысячи ИП заняты в сфере профессиональной, научной и технической деятельности.