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30 мая, 15:39

Экономика

Ray-Ban может вернуться в Россию

Фото: ТАСС/ dpa/picture-alliance/Horst Galuschka

Итальянская компания Luxottica подала заявку на регистрацию на территории России бренда Ray-Ban в Роспатент. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на соответствующую документацию.

Заявка была направлена 28 мая. Согласно документам, бренд будет зарегистрирован в соответствии с международной классификацией товаров и услуг № 9 и 35. Это позволит компании производить и продавать различные товары, включая линзы, солнцезащитные и спортивные очки, смарт-очки, футляры и оправы для очков, а также одежду, обувь и защитные шлемы.

Luxottica, специализирующаяся на производстве оправ для очков, приостановила свою деятельность в России в марте 2022 года. Спустя год Минпромторг РФ утвердил новый список товаров для параллельного импорта. В этот перечень вошли бренды Ray-Ban, Givenchy, Emporio Armani, Love Moschino, Kenzo, Karl Lagerfeld, Jacquemus и Jimmy Choo.

Аналогичные документы в Роспатент ранее направила компания Chanel SARL (Швейцария) для регистрации товарного знака "Шанель".

До этого товарный знак в России зарегистрировал французский модный дом Louis Vuitton. Заявка была одобрена в апреле 2025 года со сроком действия до 2034 года.

Однако возвращение зарубежных брендов в Россию будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно, заявил ранее Владимир Путин. Глава государства также отметил, что представители крупного зарубежного бизнеса обратились к нему с просьбой о возвращении.

Он также заверил, что страна будет делать все для поддержания собственного бизнеса. Российским компаниям нужно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки, разрабатывать собственные технологические решения, добавил президент.

Эксперт рассказал, на каких условиях иностранные бренды смогут вернуться в Россию

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