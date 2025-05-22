Песков призвал не забегать вперед в вопросе возвращения в РФ иностранных компаний

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В дискуссии о возвращении в Россию иностранных компаний не стоит забегать вперед. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, "пока никто никуда не возвращается".

"Общее понимание есть, но нужно трезво смотреть на то, как развиваются события", – пояснил Песков.

Он также подчеркнул, что при возможном возвращении иностранных брендов будет учитываться то, уходили ли они аккуратно, с выполнением своих обязательств, или "по-хамски". К последним, отметил пресс-секретарь президента, будет применяться "особый режим" без оглядки на инвестиционный климат.

"Но компании, которые очень аккуратно, с соблюдением всех правил уходили, – конечно, к ним будет совершенно другой подход, и мы будем заинтересованы в том, чтобы эти компании свою инвестиционную активность у нас продолжали", – добавил он.

Как ранее заявлял Владимир Путин, возвращение зарубежных брендов в Россию будет возможно только в том случае, если стране это будет выгодно. Глава государства также отметил, что представители крупного зарубежного бизнеса обратились к нему с просьбой о возвращении.

Некоторые зарубежные компании покидали российский рынок "со слезами", напомнил Путин. Он уже обратился к правительству с просьбой выработать определенные условия возвращения зарубежных производителей.

При этом, по словам президента, Россия будет делать все для поддержания собственного бизнеса. Российским компаниям нужно проявлять гибкость, искать и осваивать новые рынки и разрабатывать собственные технологические решения.