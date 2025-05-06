В России спрос на тренеров ИИ вырос почти в три раза за год

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В России количество вакансий с ключевыми словами "AI-тренер" и "обучение ИИ" (искусственного интеллекта) выросло почти в три раза за последний год. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на эксперта Зураба Белого.

По его словам, еще два года назад на рынке не было подобного направления. Стремительное развитие генеративного ИИ и необходимость его адаптации под конкретные бизнес-задачи привели к резкому увеличению спроса на специалистов такого плана.

При этом в России подобные вакансии чаще всего появляются у стартапов и крупных компаний. В обязанности тренеров ИИ входит анализ сложных тем, проверка достоверности информации, оценка и редактирование текстов, а также работа с источниками, уточнил Белый.

"Поэтому профессия AI-тренера и развитие ИИ в целом может частично или полностью заменить некоторые традиционные специальности – например, копирайтеров, контент-менеджеров, начинающих юристов, специалистов первого уровня техподдержки", – добавил он.

Эксперт допустил, что рост спроса на специалистов по работе с искусственным интеллектом за первое полугодие текущего года будет с 4–6 раз выше, чем за аналогичный период прошлого года.

В начале 2025 года тенденция к росту спроса сохранилась или даже усилилась по сравнению с 2024-м. За прошлый год число вакансий, связанных с ИИ, на платформе по подбору персонала выросло более чем в четыре раза. Это говорит о значительных изменениях в потребностях бизнеса, подчеркнул управляющий директор сервиса по поиску работы Дмитрий Пучков.

В частности, обратил внимание он, в сфере маркетинга появился спрос на сотрудников, способных использовать нейросети для создания контента, анализа аудитории и персонализации коммуникаций.

"Компании ищут маркетологов нового типа – тех, кто может не только придумывать креативные концепции, но и эффективно использовать инструменты вроде ChatGPT, Midjourney для создания текстов, изображений и даже видео", – объяснил эксперт.

Ранее группа юристов, представителей рынка по развитию ИИ и других специалистов выдвинули предложение о маркировке нейросетей по степени потенциальной опасности: системы с неприемлемым, высоким, ограниченным и минимальным риском.

По проекту авторов инициативы, в РФ могут ввести запрет на создание и применение ИИ повышенного уровня риска, который может стать опасным как для личности и общества, так и для государства, а также нарушать базовые права и свободы человека.