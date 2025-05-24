Газете "Комсомольская правда" исполнилось 100 лет

Газете "Комсомольская правда" исполнилось сто лет. Основанная 24 мая 1925 года как печатный орган ЦК ВЛКСМ, она прошла путь от репортажей о партячейках и стройках социализма до статей о космосе, арктических экспедициях и современной политике.

Газета освещала подвиг Зои Космодемьянской, публиковала первое интервью Гагарина, рассказывала о БАМе и СВО, пережила запреты, реформы и вышла в цифровую эру – с сайтом, радиостанцией и собственными издательскими проектами.

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