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24 мая, 09:45

Общество

Газете "Комсомольская правда" исполнилось 100 лет

Газете "Комсомольская правда" исполнилось 100 лет

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Газете "Комсомольская правда" исполнилось сто лет. Основанная 24 мая 1925 года как печатный орган ЦК ВЛКСМ, она прошла путь от репортажей о партячейках и стройках социализма до статей о космосе, арктических экспедициях и современной политике.

Газета освещала подвиг Зои Космодемьянской, публиковала первое интервью Гагарина, рассказывала о БАМе и СВО, пережила запреты, реформы и вышла в цифровую эру – с сайтом, радиостанцией и собственными издательскими проектами.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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