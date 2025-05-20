Госдума приняла закон с уточнением порядка выплаты пенсий бывшим силовикам

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Госдума приняла во втором и третьем чтении законопроект, уточняющий порядок выплаты пенсий бывшим силовикам и их семьям.

Речь идет о военных, сотрудниках органов внутренних дел, Государственной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотиков, уголовно-исполнительной системы, Росгвардии и органов принудительного исполнения.

Согласно закону, пенсионные органы получат право самостоятельно выбирать способ выплаты средств, куда включены Федеральное казначейство и Сбербанк. Средства будут перечисляться на счет, вклад или карту. Также нововведение предполагает возможность выплаты через "Почту России".

Пенсия работающим пенсионерам будет повышена с 1 августа 2025 года на те баллы, которые они получили за 2024 год. По словам члена комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светланы Бессараб, с 1 октября на 4,5% вырастут пенсии военных пенсионеров и пенсионеров силовых структур.

Ранее стало известно, что средний размер выплат за счет пенсионных накоплений в России составил 1 667,48 рубля в месяц по состоянию на 1 января этого года.

