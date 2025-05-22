Эксперт Доронин: не получить штраф за удаление растений с дачи поможет знание их видов

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Избежать штрафов за очистку дачного участка от растений поможет знание краснокнижных видов. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказал председатель Общественного совета при Минприроды Николай Доронин.

"Не каждый дачник, владелец земельного участка, может знать и вообще различать, чем отличается одно растение от другого", – заметил он.

Поэтому специалист посоветовал в спорных случаях обращаться непосредственно к Красным книгам региона либо к Красной книге России. Они размещены на сайтах соответствующих природоохранных ведомств. Именно при их помощи можно понять, относится ли конкретное растение к охраняемому виду, уточнил Доронин.

Также есть шанс нарушить закон в случае вырубки деревьев, которые находятся вне частного владения. Для этого необходимо получить разрешение в лесничестве или в местной администрации, в зависимости от владельца земли, иначе будет выписан штраф.

Например, за березу или осину, находящуюся в муниципальной собственности, могут взыскать до 100 тысяч рублей. При этом административная ответственность может перейти и в уголовную, так как порог ущерба составляет 10 тысяч рублей. Его можно превысить, если спилить, например, крупную березу в природоохранной зоне.

Ранее горожан призвали не высаживать у себя на дачных участках клен ясенелистный. Дело в том, что он относится к инвазивному, то есть к чужеродному виду деревьев и активно распространяется, представляя угрозу для биологического разнообразия и нарушая экологическое равновесие.

Такой клен представляет угрозу для жизни и имущества людей из-за поверхностной корневой системы, которая делает дерево неустойчивым в мягкой или влажной почве. При этом во время ливней и ураганов клен падает.

