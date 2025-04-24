Москвичей предостерегли от высадки клена ясенелистного на дачных участках

Фото: пресс-служба мэра иправительства Москвы/Евгений Самарин

Специалисты департамента природопользования и охраны окружающей среды предостерегли от высадки клена ясенелистного на дачных участках и рассказали, что он относится к инвазивному (чужеродному) виду деревьев и активно распространяется. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Клен ясенелистный является доминирующим видом деревьев, который представляет угрозу для биологического разнообразия, нарушая экологическое равновесие. Дерево появилось в России в XVII веке из Северной Америки. Раньше его использовали для озеленения города, однако со временем он стал вытеснять местные виды деревьев.

По словам экспертов, такой клен представляет угрозу для жизни и имущества людей из-за поверхностной корневой системы, которая делает дерево неустойчивым в мягкой или влажной почве. Во время ливней и ураганов клен падает.

Экологи рекомендуют москвичам не покупать саженцы клена ясенелистного для дачи. Они советуют брать саженцы, совместимые с местной флорой и менее агрессивные в развитии.

Для формирования комфортной зоны отдыха и живой изгороди лучше всего приобретать такие варианты, как клен гиннала и остролистный, боярышник, декоративные яблони, туя и другие деревья. Также специалисты призвали своевременно убирать самосевы и поросль клена ясенелистного.

Ранее ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин рассказал об опасности американского клена для российской флоры. По словам эксперта, это растение затеняет другие виды деревьев и выигрывает борьбу за влагу. Оно обладает химической способностью выделять в почву вещества, которые ингибируют рост других растений.

