Эксперт Чаплин: корни клена ясенелистного способны разрушить бетонные основания

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Растения, которые нередко встречаются на дачных участках, могут нанести серьезный урон дому, беседкам и другим постройкам, заявил председатель Союза дачников Подмосковья, депутат Государственной думы от фракции "Единая Россия" Никита Чаплин.

По его словам, есть деревья и кустраники, корни которых разрушают фундаменты. Кроме того, ползучие лианы могут проникнуть под обшивку и вызвать гниение древесин.

"Дачники несут значительные убытки. Необходимо повышать осведомленность граждан об опасности таких растений и разрабатывать эффективные методы борьбы с ними", – отметил депутат в беседе с Life.ru.

Чаплин выделил три растения, которые представляют особую опасность:

клен ясенелистный (его корни способны разрушать даже бетон);

девичий виноград (разрастается, проникает под кровлю и может разрушить ее);

ива белая (ее корни могут повредить водопроводные трубы и дренажные системы).

Помимо этого, такие растения очень токсичны. Они могут быть опасны для детей и животных, заключил эксперт.

Ранее ландшафтный архитектор "Аптекарского огорода" Артем Паршин рассказал об опасности американского клена для российской флоры. По словам эксперта, это растение затеняет другие виды деревьев и выигрывает борьбу за влагу.