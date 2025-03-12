Более 20 новых видов лишайников обнаружили в Москве

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

На территории Москвы были обнаружены новые редкие виды лишайников, передает портал мэра и правительства Москвы.

Таким образом, в третье издание Красной книги столицы занесли 35 видов лишайников – это на 14 больше, чем во втором.

Лишайники – это особая группа живых организмов, считающаяся частью царства грибов, играет ключевую роль в оценке чистоты воздуха и сохранении редких природных биотопов, сообщили в столичном департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Они плотно вплетены в цепочку экосистемы, служа для многих организмов одновременно и жилищем, и пищей.

В последнее время их также начали использовать в качестве хороших биоиндикаторов загрязнения, рассказал ведущий научный сотрудник Института географии РАН Алексей Пчелкин. Так как эти симбиотические организмы эволюционируют медленно, их индикаторные свойства долго остаются стабильными.

"В то же время они способны переносить неблагоприятные климатические периоды (значительные температурные колебания, недостаток влаги), хорошо переносят высушивание и замораживание, впадая в анабиотическое состояние. В засушливый период лишайники способны поглощать водяной пар, а от избыточного солнца они защищаются, отражая солнечный свет", – добавил Пчелкин.

Вид лишайника цетрария исландская, или исландский мох, был занесен в Красную книгу Москвы под третьей категорией редкости. Он относится к кустистым или листоватым лишайникам, образующим рыхлую или плотную дернинку высотой от 3 до 12 сантиметров. У этого вида мха узкие коричневые лопасти, края которых слегка загнуты вверх.

Цетрария исландская растет на почве или коре старых пней, предпочитая песчаные незатененные места – там она может образовать заросли. Данный вид известен как один из немногих природных антибиотиков, так как обладает антибактериальным и антисептическим свойствами. Его можно встретить в природно-историческом парке "Москворецкий" и ТиНАО.

Эверния сливовая, или дубовый мох, занесена в Красную книгу Москвы также под третьей категорией редкости. Ее лопасти листовидно-сплюснутые, с загнутыми краями и морщинистой поверхностью. Эверния сливовая растет на деревьях хвойных и лиственных пород на открытых и хорошо освещенных местах. Ее можно изредка встретить в национальном парке "Лосиный остров", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине", природно-историческим парке "Битцевский лес", а также в ТиНАО.

Уснея почти цветущая занесена в Красную книгу под второй категорией редкости. Это вид кустистого прямостоячого лишайника серовато-желтовато-зеленого цвета, который похож на растопыренный кустик. В длине данный вид достигает 7 сантиметров.

Уснею можно увидеть в ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркине" и ТиНАО на стволах и ветвях различных лиственных и хвойных деревьев, а также на обнаженной древесине. Этот лишайник является индикатором чистоты воздуха, свойственной только самым крупным лесным массивам города.

Бриория буроватая и бриория переплетенная занесены в Красную книгу Москвы под первой категорией редкости. Они встречаются в разных оттенках, длина первого вида может достигать 20–25 сантиметров, второго – 15 сантиметров. Встретить бриорию буроватую можно в национальном парке "Лосиный остров" и природно-историческом парке "Битцевский лес", а бриорию переплетенную – в ТиНАО.

Профессиональные зоологи и ботаники тщательно изучают, учитывают и охраняют флору и фауну парков Москвы, подведомственных столичному департаменту культуры.

К примеру, в музее-заповеднике "Царицыно" работает сектор экологического воспитания, специалисты которого занимаются изучением биологического разнообразия. Этот сектор входит в состав отдела музейно-образовательных программ и экскурсионного обслуживания.