Эксперт Паршин: американский клен подавляет рост российской флоры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Американский клен, известный как клен ясенелистный (Acer negundo), подавляет рост флоры на территории РФ, сообщает Life.ru со ссылкой на ландшафтного архитектора "Аптекарского огорода" Артема Паршина.

Этот вид клена встречается как в средних широтах страны, так и на юге и даже на севере РФ. Он опасен для местной флоры тем, что затеняет другие виды деревьев и выигрывает борьбу за влагу, уверен эксперт.



"Он обладает химической способностью выделять в почву вещества, которые ингибируют рост других растений", – сказал Паршин.

В мире есть около 150 видов кленов, некоторые из которых являются коренными для Евразии. Много их и в Северной Америке, откуда родом ясенелистный клен. Не все привезенные извне растения и деревья становятся инвазивными, но для некоторых новые условия становятся очень подходящими, отметил эксперт.

В частности, американский клен быстро захватывает территории, производит множество семян и зачищает окружение от конкурентов. Но не все клены опасны, подчеркнул Паршин. Он пояснил, что Подмосковье нередко можно встретить клен остролистный, который относится к широколиственному виду. Это растение не склонно к агрессии. Также на южных территориях страны растет клен полевой, способный переносить засуху.

Наибольшее количество видов кленов фиксируется на Дальнем Востоке – в Приморье, Хабаровском крае и Сахалине. Речь идет о местных видах, которые безопасны для родной экосистемы, резюмировал Паршин.

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