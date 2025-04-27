27 апреля, 08:45Общество
В Москве протестируют новую систему оценки кафе и ресторанов
В Москве стартует пилотный проект по оценке кафе и ресторанов с помощью специальной звездной системы. Инициативу разработало Минэкономразвития, а проверять заведения будет Роспотребнадзор.
Оценку будут выставлять за чистоту, безопасность и качество продуктов. Результаты проверки появятся прямо на фасадах заведений, а также в гастрономической карте. Проект должен помочь москвичам быстрее ориентироваться в выборе безопасных мест для отдыха и питания.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.