В Москве протестируют новую систему оценки кафе и ресторанов

В Москве стартует пилотный проект по оценке кафе и ресторанов с помощью специальной звездной системы. Инициативу разработало Минэкономразвития, а проверять заведения будет Роспотребнадзор.

Оценку будут выставлять за чистоту, безопасность и качество продуктов. Результаты проверки появятся прямо на фасадах заведений, а также в гастрономической карте. Проект должен помочь москвичам быстрее ориентироваться в выборе безопасных мест для отдыха и питания.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.