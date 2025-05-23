Студенткам увеличат декретные выплаты до 90 тысяч рублей

Пособия по беременности и родам для студенток очной формы обучения вырастут в среднем до 90 тысяч рублей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

Теперь размер выплат будет рассчитываться не от стипендии, а на основе регионального прожиточного минимума. Нововведение коснется студенток вузов, колледжей, учреждений дополнительного профессионального образования и научных организаций.

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